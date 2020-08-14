Российский фермер купил новый трактор благодаря нацпроекту

Российский фермер из Сухобузимского района Красноярского края Евгений Калиновский купил трактор на средства, полученные на развитие бизнеса в рамках грантового конкурса «Агростартап». Об этом в пятницу, 14 августа, сообщает Newslab.

Уточняется, что в прошлом году Калиновский стал победителем конкурса и получил 3 миллиона рублей. Он подчеркнул, что грант — это хорошая помощь, чтобы начать свое дело и развиваться дальше.

«На грант пошел, чтобы снять финансовую нагрузку и привлечь деньги. Инвестиционная составляющая в агробизнесе достаточно высокая. Чтобы, например, заняться растениеводством, нужно около 30-40 миллионов рублей», — объяснил фермер.

Калиновский инициировал создание в районе сельхозкооператива «Зерно», участники которого также пользовались новым трактором. Благодаря этому была повышена общая урожайность.

Конкурс «Агростартап», обеспечивающий грантовую поддержку для начинающих предпринимателей в сфере сельского хозяйства, проходит в разных российских субъектах. Он реализуется благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Так, около 60 человек из Карачаево-Черкесии уже получили гранты на развитие хозяйства. Кроме того, средства выделят 23 фермерам из Челябинской области.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.