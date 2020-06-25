Начинающие фермеры Ингушетии получат 66 миллионов рублей на развитие

В Ингушетии начинающие фермеры получат гранты на общую сумму более 66 миллионов рублей для развития подсобных хозяйств в рамках конкурса «Агростартап». Об этом рассказал ТАСС замминистра сельского хозяйства региона Мухажир Албаков.

Уточняется, что средства выделят по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Специальная комиссия по отбору фермеров на конкурсной основе начала уже свою работу. Сколько человек получат грантовую поддержку, мы сможем сказать только после завершения приема документов и работы комиссии», — сказал Албаков.

Конкурс «Агростартап», обеспечивающий грантовую поддержку для начинающих предпринимателей в сфере сельского хозяйства, проходит в разных российских субъектах. Так, около 60 человек из Карачаево-Черкесии уже получили гранты на развитие хозяйства. Кроме того, средства выделят 23 фермерам из Челябинской области.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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