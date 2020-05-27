Фермеры в российском регионе получили гранты на развитие бизнеса

В Карачаево-Черкесии (КЧР) фермеры приняли участие в конкурсе «Агростартап», около 60 человек получили гранты на развитие бизнеса. Об этом сообщает в среду, 27 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства российского региона.

«В рамках регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", завершился конкурсный отбор на получение гранта "Агростартап". Грантообладателями стали 59 начинающих фермеров», — указано в сообщении.

Целью конкурса стало развитие отраслей сельского хозяйства в регионе и вовлечение в бизнес молодых предпринимателей. Заявки участников оценивались комиссией по балльной системе.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области планируют выделить дополнительно 28 миллионов рублей на создание и развитие семейных ферм в регионе в 2020 году. Всего на эти цели власти намеревались потратить 89,9 миллиона рублей.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!