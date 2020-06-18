Фермеры еще одной российской области получат гранты на развитие

В Челябинской области 23 фермера получат на развитие гранты «Агростартап» в 2020 году. Об этом сообщает издание «Нязепетровские вести» со ссылкой Минсельхоз региона.

«Из числа победителей конкурса девять человек подавали документы уже в статусе фермеров. Остальные станут фермерами в июне. Таким образом, в нашей области стало на 23 фермера больше, они развивают свое дело, создают новые рабочие места для своих земляков», — рассказала начальник отдела по развитию малых форм хозяйствования ведомства Наталья Семенова.

По ее словам, победители конкурса, которые будут заниматься содержанием крупного рогатого скота молочного или мясного направления, получат по три миллиона рублей. Фермеры, разводящие лошадей, овец, коз — по полтора миллиона рублей.

«В обоих случаях грант компенсирует до 90 процентов расходов, указанных в фермерском бизнес-плане»», — заключила Семенова.

Конкурс «Агростартап» проходит в разных российских субъектах. Так, около 60 человек из Карачаево-Черкесии уже получили гранты на развитие хозяйства.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!