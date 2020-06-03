Фермеры еще одного российского региона получат гранты

Фермеры Псковской области примут участие в грантовом конкурсе «Агростартап», в рамках которого смогут получить финансовую поддержку на развитие хозяйств. Прием заявок уже начался и продлится до 30 июня включительно, рассказали «Псковскому агентству информации» в региональном комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.

Конкурс проводится по региональной программе «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», входящей в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В целом для финансовой поддержки выделят 11 миллионов рублей из консолидированного бюджета. Победителей определит конкурсная комиссия.

Конкурс «Агростартап» проходит в разных российских субъектах. Так, около 60 человек из Карачаево-Черкесии уже получили гранты на развитие бизнеса.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



