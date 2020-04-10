В российском регионе отремонтируют животноводческие комплексы

В Нижегородской области в течение ближайших двух лет планируют отремонтировать и построить 16 животноводческих комплексов. Об этом рассказал первый заместитель губернатора региона Евгений Люлин, передает NewsNN со ссылкой на пресс-службу правительства.

Предполагается, что на 13 комплексах работы пройдут в текущем году, а на трех — в 2021 году. Однако Люлин подчеркнул, что из-за распространения коронавируса объекты могут сдать позже указанных сроков.

«Но все же реализация проектов продолжится, сейчас это очень важно для отрасли», — сказал вице-губернатор. Кроме того, как отметил Люлин, предприятия получат субсидии в размере 1,5 миллиарда рублей до конца года.

В Нижегородской области также проходит конкурс грантов «Агростартап» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Граждане могут получить гранты до 5 миллионов рублей на развитие ферм.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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