Фермеры еще одного российского региона получат гранты на развитие хозяйства

В Брянской области 15 июля завершился прием заявок на участие в грантовом конкурсе «Агростартап», в рамках которого фермеры могут получить средства на развитие хозяйств. Деньги на эти цели выделены по региональному проекту поддержки фермеров в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщает Dairy News.

Уточняется, что из 12 районов российского региона было направлено 22 заявки. Девять из них — от глав фермерских хозяйств, 13 — от граждан. Конкурсная комиссия рассмотрит документы в начале августа.

Конкурс «Агростартап», обеспечивающий грантовую поддержку для начинающих предпринимателей в сфере сельского хозяйства, проходит в разных российских субъектах. Так, около 60 человек из Карачаево-Черкесии уже получили гранты на развитие хозяйства. Кроме того, средства выделят 23 фермерам из Челябинской области.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.