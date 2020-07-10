Фермеры еще одной российской области получили гранты на 28 миллионов рублей

В Орловской области десять фермеров получили гранты «Агростартап» на сумму 28 миллионов рублей на развитие хозяйства по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом ТАСС рассказал руководитель департамента сельского хозяйства региона Александр Шалимов.

«В 2019 году гранты "Агростартап" получили 10 крестьянских (фермерских) хозяйств на общую сумму 28,69 миллиона рублей», — отметил он.

Уточняется, что выделенные деньги уже перечислены в полном объеме. Кроме того, один сельскохозяйственный потребительский кооператив получил субсидии в размере 1 миллиона рублей на возмещение части затрат на закупку продукции у членов кооператива.

Конкурс «Агростартап», обеспечивающий грантовую поддержку для начинающих предпринимателей в сфере сельского хозяйства, проходит в разных российских субъектах. Так, около 60 человек из Карачаево-Черкесии уже получили гранты на развитие хозяйства. Кроме того, средства выделят 23 фермерам из Челябинской области.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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