В Мурманской области возросло число предпринимателей впервые за несколько лет

В Мурманской области число предпринимателей возросло на 250 впервые за несколько лет. В региональном правительстве отметили, что меры поддержки бизнеса оказались действенны, передает ГТРК «Мурман».

«В целом на текущий год все плановые значения показателей по нацпроекту ["Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"] будут достигнуты. Сегодня уже есть те показатели, которые мы перевыполнили, а есть показатели, которые мы выполняем в графике, в установленные графиком сроки, есть один показатель, по которому мы незначительно отстаем. Это показатель увеличения числа участников проектов, занятых субъектов малого и среднего предпринимательства», — отметил замгубернатора региона Дмитрий Филиппов, выразив надежду, что к осени удастся наверстать отставание.

В рамках нацпроекта в Мурманской области работает пять региональных проектов. На поддержку бизнеса в регионе заложено 307 миллионов рублей.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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