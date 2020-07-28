Самарских подростков научат вести бизнес

Самарских подростков обучат основам бизнеса в рамках онлайн-курса «Академия PROБизнес», организованного фондом «Региональный центр развития предпринимательства Самарской области». Об этом во вторник, 28 июля, сообщает «Волга Ньюс».

На вебинарах опытные региональные и федеральные предприниматели и эксперты расскажут участникам курса о действенных практиках в области создания, развития и продвижения своего проекта. При этом подростки смогут сформировать бизнес идеи, готовые к реализации. Курс будет состоять из восьми прикладных тем.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов отметил, что в регионе активно реализуется национальный проект по поддержке предпринимательства. Одним из его ключевых направлений является популяризация предпринимательства и в том числе привлечение молодых людей в бизнес-среду.

Ранее образовательный курс по предпринимательской деятельности для школьников Startup.Kids стартовал и в Приморье. Более 130 российских подростков записались на бесплатное онлайн-обучение. Большинство заявок поступило из Владивостока, Находки и Уссурийска.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.