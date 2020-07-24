Бизнесмены Тульской области объединятся под единым брендом

Тульские бизнесмены, производящие пищевую продукцию, теперь могут стать участниками проекта «Сделано в Тульской области», объединившись под одним брендом. Такая мера разработана для продвижения товаров в сетевых магазинах, передает ТАСС слова председателя регионального комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслава Романова.

«Продовольственные товары, произведенные участниками программы, будут интегрированы в ассортимент крупнейших сетевых супермаркетов по не только в Тульской области, но и в других регионах, в том числе на экспортные рынки. Продвижение будет осуществляться под единым логотипом "Сделано в Тульской области", который будет удостоверять качество и подлинность продукции», — отметил он.

Романов подчеркнул, что к проекту могут подключиться частные компании, в том числе фермерские хозяйства, сельхозкооперативы, индивидуальные предприниматели независимо от масштаба бизнеса. Производители лишь должны соблюдать главное правило — выпускать продукцию в промышленной упаковке.

При этом участники программы получат доступ к дополнительным мерам поддержки по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В том числе им предоставят возможность брать микрозаймы до 5 миллионов рублей под 2,5 процента годовых.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.