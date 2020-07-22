Российский бизнес получил 93 миллиарда рублей беспроцентных кредитов

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российский бизнес во время пандемии получил беспроцентные кредиты в размере 93 миллиардов рублей. Об этом сообщает в среду, 22 июля, ТАСС.

«Мы выдавали займы на заработную плату под нулевой процент. По этой программе банками заключено около 40 тысяч кредитных договоров на общую сумму около 93 миллиарда рублей», — отметил глава кабмина.

По его словам, в период распространения инфекции правительством были приняты экстренные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) из наиболее пострадавших отраслей. Мишустин подчеркнул, что первостепенно поддержка касалась индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий, так как «у них запас прочности гораздо меньше, чем у крупных предприятий и компаний».

«Было очень важно дать таким предпринимателям возможность пережить самое тяжелое время, а потом — перезапустить свой бизнес», — заключил премьер-министр.

Бизнесу в России оказываются всяческие меры поддержки в условиях пандемии коронавируса. Помимо прочего банки начали выдавать компаниям беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам, а также предоставили предприятиям МСП возможность оформить кредитные каникулы. Кроме того, в стране отменили более 200 тысяч плановых проверок бизнеса в 2020 году, а внеплановые проверки должны будут согласовываться с Генпрокуратурой.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.