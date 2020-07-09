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Омбудсмен оценила поддержу малого и среднего бизнеса в Москве

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Фото: АГН «Москва»

Уполномоченный по делам предпринимателей по Москве Татьяна Минеева оценила поддержку, оказываемую столичным субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), отметив, что почти 70 процентов заявок на реструктуризацию кредита уже одобрены банками. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.

«Количество поступивших обращений/требований об изменении условий кредитных договоров от субъектов МСП Москвы — 12 418. Количество одобренных — 8 676. Это большие цифры для Москвы, что говорит о том, что поддержка работает», — отметила Минеева.

По данным аппарата уполномоченного, это данные на конец июня. Кроме того, одобрен примерно такой же процент обращений за кредитами на восстановление деятельности.

Ранее сообщалось, что ссудная задолженность крупных российских компаний в размере 2,3 триллиона рублей реструктурирована.

Бизнесу в России оказываются всяческие меры поддержки в условиях пандемии коронавируса. Помимо прочего, банки начали выдавать компаниям беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам, а также предоставили предприятиям МСП возможность оформить кредитные каникулы. Кроме того, в стране отменили более 200 тысяч плановых проверок бизнеса в 2020 году, а внеплановые проверки должны будут согласовываться с Генпрокуратурой.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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