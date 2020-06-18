В России увеличили субсидии на кредиты для возобновления бизнеса

В России увеличили объем субсидий банкам для выдачи кредитов на возобновление деятельности компаний и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Таким образом, сумма 5,7 миллиарда рублей возросла до 12,4 миллиарда рублей. Кроме того, изменен был и целевой показатель: теперь суммарный объем предоставления банками кредитов на возобновление деятельности предприятий планируется на уровне 352 миллиарда рублей, а не 248 миллиардов рублей, как было прежде.

Льготные кредиты на возобновление деятельности по ставке 2 процента годовых выдаются субъектам малого и среднего бизнеса из отраслей, наиболее пострадавших из-за коронавируса. Также кредит могут получить социально ориентированные НКО.

По данным на 16 июня, по новой программе кредитования российский бизнес получил 155 миллиардов рублей. Так, 800 тысяч рабочих мест было поддержано.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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