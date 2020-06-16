Российский бизнес получил 155 миллиардов рублей по новой программе кредитования

Российский бизнес получил 155 миллиардов рублей по новой программе льготного кредитования под 2 процента годовых. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании у президента Владимира Путина о реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы, передает ТАСС.

«На сегодняшний момент банки уже одобрили кредитов на 155 миллиардов рублей и на 76 миллиардов рублей уже заключено соглашений. 800 тысяч рабочих мест поддержано», — рассказал министр.

Он уточнил, что лимит программы кредитования увеличат на 100 миллиардов рублей — до 350 миллиардов рублей.

2 июня сообщалось, что в России появилась новая кредитная программа поддержки занятости под 2 процента годовых для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения инфекции. Таким образом, в случае, если предприниматель получил кредит и в течение полугода сохранил 90 процентов рабочих мест, государство обязуется полностью выплатить задолженность. В случае, если сохранены были лишь 80 процентов рабочих мест, то государство выплатит лишь половину кредита и процентов по нему.

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Новая программа кредитования предполагает выплату одного МРОТ на каждого сотрудника за шесть месяцев. На 85 процентов кредит будет обеспечен государственной гарантией. Срок погашения — 1 апреля 2021 года.

Российскому бизнесу оказываются всяческие меры поддержки в условиях пандемии коронавируса. Помимо новой льготной программы, банки начали выдавать компаниям беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам, а также предоставили предприятиям МСП возможность оформить кредитные каникулы. Кроме того, в стране отменили более 200 тысяч плановых проверок бизнеса в 2020 году, а внеплановые проверки должны будут согласовываться с Генпрокуратурой.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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