Тысячи субъектов МСП российского региона получили поддержку в 2019 году

Более 5 тысяч субъектов бизнеса в Воронежской области в 2019 году получили поддержку в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом в четверг, 11 июня, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, передает ТАСС.

Кроме того, региональная гарантийная организация совместно с федеральными финансовыми институтами обеспечила привлечение кредитов в сегмент МСП в размере 1,2 миллиарда рублей.

«Наши микрофинансовые организации выдали 549 займов на общую сумму 483 миллиона рублей. В рамках муниципальных программ поддержки оказана помощь субъектам МСП в размере 123 миллионов рублей — субсидии получили более 130 организаций», — отметил Гусев.

Всего в 2019 году власти Воронежской области направили на поддержку бизнеса 362 миллиона рублей. Из них 310 миллионов рублей выделены из федерального бюджета.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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