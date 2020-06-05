Российский регион получит десятки миллионов рублей на микрозаймы бизнесу

Ингушетия получит 81 миллион рублей на докапитализацию региональной микрофинансовой организации для расширения доступа к микрозаймам малому и среднему предпринимательству (МСП) в условиях пандемии коронавируса. Средства выделят из федерального бюджета, сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития региона.

Уточняется, что власти республики заключили соглашения с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии на оказание неотложных мер поддержки субъектам МСП, а также о предоставлении субсидии на государственную поддержку бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Процентная ставка за пользование микрозаймом при наличии или отсутствии залогового имущества не превышает ключевую ставку ЦБ РФ, она составит 6 процентов, а максимальный срок предоставления микрозайма не превышает 2 лет», — рассказали в пресс-службе.

28 мая сообщалось, что в еще одном российском регионе появится Фонд микрозаймов для бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». На создание микрофинансовой организации Магаданская область получила 50 миллионов рублей.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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