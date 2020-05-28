В российском регионе появится Фонд микрозаймов для МСП

В Магаданской области появится Фонд микрозаймов для бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом в четверг, 28 мая, сообщается на сайте регионального правительства.

«Для реализации мер поддержки предпринимателям в Магаданской области создана микрофинансовая организация, которая будет выдавать представителям МСП кредиты до 5 миллионов рублей под выгодные проценты в зависимости от вида деятельности», — приводит пресс-служба правительства слова министра экономического развития, инвестиционной политики и инноваций области Ирины Пеньевской.

На создание микрофинансовой организации область получила 50 миллионов рублей. Позже в качестве докапитализации было выделено еще 320 миллионов рублей. Уже в августе текущего года предприниматели начнут получать кредиты.

Кроме того, в Магаданской области в июле откроется центр «Мой бизнес». В 2020 году регион получил 124,7 миллиона рублей на реализацию всех мероприятий нацпроекта.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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