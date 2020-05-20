В российском регионе построили индустриальный парк за сотни миллионов рублей

В Татарстане построили индустриальный парк «Саба» благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка предпринимательской инициативы». Об этом сообщает 20 мая издание «Республика Татарстан».

Нацпроект предусматривает необходимость обеспечить льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям. На строительство парка было выделено 307,2 миллиона рублей из федерального и республиканского бюджетов, а также 77,2 миллиона рублей частных инвестиций.

На сегодняшний день в парке «Саба» общая площадь готовых для аренды производственных помещений составляет 3,5 тысячи квадратных метров. На территории парка уже работают четыре резидента, с пятью предприятиями подписаны соглашения о взаимодействии.

В марте в Туле открылся единый центр «Мой бизнес» для поддержки малых и средних предпринимателей на базе регионального бизнес-инкубатора. В центре есть переговорные комнаты, учебные классы, конференц-зал, которые предоставляются бесплатно. Все это было создано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина, предусматривает поддержку бизнеса. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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