В еще одном российском городе открылся центр поддержки МСП «Мой бизнес»

В Туле в среду, 18 марта, открылся единый центр «Мой бизнес» для поддержки малых и средних предпринимателей. Об этом 19 марта сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Уточняется, что центр открылся на базе регионального бизнес-инкубатора. «Начинающие и опытные предприниматели могут в режиме "одного окна" получить порядка 350 услуг. Это меры поддержки в самых разных ситуациях — от открытия бизнеса до выхода на экспорт», — указано в сообщении.

В центре есть переговорные комнаты, учебные классы, конференц-зал, которые предоставляются бесплатно. Все это было создано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина, предусматривает поддержку бизнеса. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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