Бизнес в российском регионе поддержат миллиардом рублей

Субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) Алтайского края в 2020 году предоставят один миллиард рублей в качестве поддержки. Об этом во вторник, 26 мая, рассказал начальник регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев, передает ТАСС.

«Это докапитализация регионального фонда микрозаймов, докапитализация региональной гарантийной организации, все меры поддержки в этом году», — отметил он.

Евстигнеев рассказал, что реализация мероприятий нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» продолжается, несмотря на введенные из-за коронавируса ограничительные меры. На сегодняшний день в регионе действует 79 тысяч субъектов бизнеса. Сокращения числа предприятий МСП не наблюдается.

Материалы по теме Вирус не помеха Как столичные предприятия адаптировались в условиях распространения коронавирусной инфекции

Российскому бизнесу оказываются всяческие меры поддержки в условиях пандемии коронавируса. Так, банки начали выдавать компаниям беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам, а также предоставили предприятиям МСП возможность оформить кредитные каникулы. Кроме того, в стране отменили более 200 тысяч плановых проверок бизнеса в 2020 году, а внеплановые проверки должны будут согласовываться с Генпрокуратурой.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!