Алтайские бизнесмены получили кредитов на 900 миллионов рублей

В Алтайском крае местный бизнес в 2019 году получили кредиты на сумму в 900 миллионов рублей в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства Антона Слободчикова.

По его словам, такая возможность появилась в связи с докапитализацией регионального фонда микрозаймов. Он добавил, что в рамках этого нацпроекта в 2019 году местному бизнесу оказывается объем помощи более чем на миллиард рублей.

Слободчиков сообщил, что нацпроект уже помог увеличить количество услуг для малого и среднего бизнеса в Алтайском крае в 2019 году. Так, если в 2018-м их было оказано порядка четырех тысяч, то в нынешнем в два раза больше. В прошлом году в регионе реализовали 30 образовательных проектов, а в этом — 150.

Россия в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» поставила перед собой задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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