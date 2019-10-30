Главным показателем развития МСП признана численность занятых

Основным показателем развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в России является количество занятых в этой сфере. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» высказал генеральный директор Федеральной Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП) Александра Браверман. Ранее ряд СМИ со ссылкой на данные Минэкономразвития сообщили о закрытии почти 700 тысяч малых и средних предприятий с августа 2018 года по август 2019 года.

«Главным показателем, отвечающим за положительное развитие малого и среднего бизнеса в любой стране, является численность занятых в этой сфере. Так, по числу субъектов МСП на 1 тысячу человек мы опережаем такие страны, как Германия (30), Великобритания (32) и Япония (22). В России на 1 тысячу человек приходится 40 субъектов МСП. Между тем, доля занятых в российском малом бизнесе в общей численности населения сегодня составляет порядка 13 процентов, а в Великобритании этот показатель 16,3 процента, в Германии 22,1 процента», — сказал Александр Браверман, отметив, что число субъектов МСП является косвенным показателем развития этой сферы.

Также глава Корпорации МСП напомнил, что в рамках соответствующего нацпроекта по развитию малого бизнеса (Указ президента России № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года») поставлена задача к 2024 году увеличение именно численности занятых в МСП с 19,2 до 25 миллионов человек.

Александр Браверман обратил внимание на то, что по данным Федеральной налоговой службы (ФНС) по итогам 2018 года ускоренный рост (акселерация) показали 2,4 тысячи малых и средних компаний, перейдя в статус крупных компаний и дав прирост численности занятых более чем на 1 млн человек по сравнению с 2017 годом.

По данным налоговой службы, основными регионами, где с августа 2018 по август 2019 прекратили деятельность 750 тысяч малых предприятий, стали Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Московская область. Глава Корпорации МСП считает, что одной из причин может быть высокая конкуренция в этих регионах. По данным АСИ, эти регионы входят в десятку лучших регионов по условиям развития МСП.

По словам Александра Бравермана, об успешном развитии малого бизнеса говорят и данные закупок у МСП. Так, с 2017 года объем закупок крупнейших компаний у малого бизнеса вырос с 2,1 триллиона рублей до 3,2 триллиона рублей в 2018 году. По ожиданиям корпорации в 2019 году объем закупок должен составить 3,4 триллиона рублей.

«Таким образом, мы уже превышаем показатель по закупкам для МСП в рамках нацпроекта (3 триллиона рублей в 2019 году показатель по закупкам в рамках нацпроекта МСП). Это говорит о том, что малый бизнес в стране растет, в том числе и на профессиональном уровне. В 2015 году мы начинали с 8,4 тысячи позиций и достигли 413 тысяч позиций в 2019 году, поставляя в значительной части высокотехнологичную продукцию», — пояснил генеральный директор Корпорации МСП. Он также добавил, что по данным Банка России, растет и финансовая поддержка малых компаний — с 5,4 триллиона рублей в 2017 году до 6,1 триллиона рублей в 2018 году. Ожидается, что в 2019 году объем финансовой поддержки составит порядка 7 триллионов рублей.

Также растет и число пользователей среди предпринимателей в цифровых сервисах. По данным портала Бизнес-Навигатора МСП (онлайн площадка по поддержке субъектов МСП), число пользователей с 2017 года увеличилось с 445 тысяч до 916 тысяч субъектов МСП в 2018 году. Из них, по данным ФНС, 54 процента показали рост выручки или численности занятых.

«Зеркальный реестр», запущенный в октябре на базе навигатора, позволит сравнивать результаты проверок малого бизнеса с данными реестра проверок генпрокуратуры, отметил Александр Браверман. По его словам, это облегчит взаимодействие предпринимателей с контрольно-надзорными органами. Также создание данного реестра является частью работы по «регуляторной гильотине». «Такая совокупность мер, это совершенно очевидно, приведет к росту численности занятых в этой сфере экономики», — сказал Александр Браверман.

