Экономика
 
Последние новости
В России начали расследовать убийство 214 детей нацистами
В московском метро отыскали пропавшего в Минске пассажира с табличкой 
В Кремле отреагировали на законопроект о пропаганде наркотиков
Российские полицейские попытались переехать собаку
Ректор ВШЭ отреагировал на слова преподавателя о «клоачности» русского языка
Россию обвинили в начале военной операции по прорыву Фареро-Исландского рубежа
Российский миллиардер похвастался богатством и проспорил миллион долларов
Депутата из партии Зеленского поймали на переписке с проституткой в парламенте
Симоньян отказалась говорить о Петрове и Боширове и едва не ушла с интервью
Фадеев уволил всех артистов своего лейбла и раздал права на песни
Новости партнеров

Главным показателем развития МСП признана численность занятых

Перейти в «Мою Ленту»

Основным показателем развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в России является количество занятых в этой сфере. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» высказал генеральный директор Федеральной Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП) Александра Браверман. Ранее ряд СМИ со ссылкой на данные Минэкономразвития сообщили о закрытии почти 700 тысяч малых и средних предприятий с августа 2018 года по август 2019 года.

«Главным показателем, отвечающим за положительное развитие малого и среднего бизнеса в любой стране, является численность занятых в этой сфере. Так, по числу субъектов МСП на 1 тысячу человек мы опережаем такие страны, как Германия (30), Великобритания (32) и Япония (22). В России на 1 тысячу человек приходится 40 субъектов МСП. Между тем, доля занятых в российском малом бизнесе в общей численности населения сегодня составляет порядка 13 процентов, а в Великобритании этот показатель 16,3 процента, в Германии 22,1 процента», — сказал Александр Браверман, отметив, что число субъектов МСП является косвенным показателем развития этой сферы.

Также глава Корпорации МСП напомнил, что в рамках соответствующего нацпроекта по развитию малого бизнеса (Указ президента России № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года») поставлена задача к 2024 году увеличение именно численности занятых в МСП с 19,2 до 25 миллионов человек.

Александр Браверман обратил внимание на то, что по данным Федеральной налоговой службы (ФНС) по итогам 2018 года ускоренный рост (акселерация) показали 2,4 тысячи малых и средних компаний, перейдя в статус крупных компаний и дав прирост численности занятых более чем на 1 млн человек по сравнению с 2017 годом.

По данным налоговой службы, основными регионами, где с августа 2018 по август 2019 прекратили деятельность 750 тысяч малых предприятий, стали Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Московская область. Глава Корпорации МСП считает, что одной из причин может быть высокая конкуренция в этих регионах. По данным АСИ, эти регионы входят в десятку лучших регионов по условиям развития МСП.

По словам Александра Бравермана, об успешном развитии малого бизнеса говорят и данные закупок у МСП. Так, с 2017 года объем закупок крупнейших компаний у малого бизнеса вырос с 2,1 триллиона рублей до 3,2 триллиона рублей в 2018 году. По ожиданиям корпорации в 2019 году объем закупок должен составить 3,4 триллиона рублей.

«Таким образом, мы уже превышаем показатель по закупкам для МСП в рамках нацпроекта (3 триллиона рублей в 2019 году показатель по закупкам в рамках нацпроекта МСП). Это говорит о том, что малый бизнес в стране растет, в том числе и на профессиональном уровне. В 2015 году мы начинали с 8,4 тысячи позиций и достигли 413 тысяч позиций в 2019 году, поставляя в значительной части высокотехнологичную продукцию», — пояснил генеральный директор Корпорации МСП. Он также добавил, что по данным Банка России, растет и финансовая поддержка малых компаний — с 5,4 триллиона рублей в 2017 году до 6,1 триллиона рублей в 2018 году. Ожидается, что в 2019 году объем финансовой поддержки составит порядка 7 триллионов рублей.

Также растет и число пользователей среди предпринимателей в цифровых сервисах. По данным портала Бизнес-Навигатора МСП (онлайн площадка по поддержке субъектов МСП), число пользователей с 2017 года увеличилось с 445 тысяч до 916 тысяч субъектов МСП в 2018 году. Из них, по данным ФНС, 54 процента показали рост выручки или численности занятых.
«Зеркальный реестр», запущенный в октябре на базе навигатора, позволит сравнивать результаты проверок малого бизнеса с данными реестра проверок генпрокуратуры, отметил Александр Браверман. По его словам, это облегчит взаимодействие предпринимателей с контрольно-надзорными органами. Также создание данного реестра является частью работы по «регуляторной гильотине». «Такая совокупность мер, это совершенно очевидно, приведет к росту численности занятых в этой сфере экономики», — сказал Александр Браверман.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Корпорация МСП и РЭЦ разработали продукт для субъектов МСП-экспортеров
Александр Браверман рассказал о «зеркальном реестре» для МСП
Корпорация МСП создала механизм для защиты бизнеса от проверяющих органов
Другие материалы рубрики
Экономика11:12Сегодня

Играть по-белому

Почему предприниматели выбирают налог на профессиональную деятельность
08:59Сегодня

Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок

08:25Сегодня

В России придумали способ вернуть беглых олигархов на родину

07:10Сегодня

Россиянам предсказали недоедание из-за экспорта

Экономика00:0324 октября

Унылая пора

90 лет назад случился крупнейший кризис в истории человечества. Его избежал только СССР
06:29Сегодня

Миру предрекли избыток нефти

04:38Сегодня

Американский миллиардер предрек критическую ситуацию в мировой экономике

04:28Сегодня

В России предложили бесплатно раздавать лекарства по рецептам

Экономика11:4929 октября

Маленьких поддержат

Какие льготы добавит налог на профессиональный доход
23:5329 октября

«Л'Этуаль» захотела поглотить «Подружку»

20:3329 октября

Любимый офшор россиян проверит всех купивших гражданство

20:1829 октября

Украина начнет продавать свою железную дорогу

Россия
В Кремле отреагировали на законопроект о пропаганде наркотиков
«Они о сексуальном насилии знают лучше нас с вами»
Российских детей снова решили защитить запретами. Почему это не сработает
Российские полицейские попытались переехать собаку
Евгений Примаков и Владимир Путин«Олигархи не хотели делать ставку на него»
Он изменил российскую политику и мог стать президентом. 90 лет со дня рождения Примакова
Ректор ВШЭ отреагировал на слова преподавателя о «клоачности» русского языка
«Маминой пенсии хватает только на хлеб и макароны»
Ребенку необходима срочная операция на сердце. Ей нужна ваша помощь
Жена пропавшего россиянина заподозрила его в убийстве двоих детей
Все материалы
Мир
Все посольства Израиля в мире закрылись
«Русские отступили, а мы проиграли»
Перестрелки, ночные клубы и любовь к России: чем живет современный Афганистан
Из стенограммы разговора Трампа и Зеленского исчезло несколько фраз
Абу Бакр аль-БагдадиСША заявили о ликвидации лидера ИГ
Главного террориста хоронили много раз. Сейчас его убили по-настоящему
Турция пристыдила США за признание геноцида армян
«Рыбалка в разгар апокалипсиса»
Крупнейшее озеро Южной Америки залито нефтью. Оно отравляет и рыбу, и людей
В США признали геноцид армян и прогневали Турцию
Все материалы
Бывший СССР
Депутата из партии Зеленского поймали на переписке с проституткой в парламенте
В Донбассе началось разведение войск
Армия Украины покидает позиции, но там остаются вооруженные националисты
Зеленский рассказал о трех этапах прекращения войны в Донбассе
«Мы готовы умирать без пафоса»
Ополченец ЛНР — о наступлении украинской армии и настоящих защитниках России
Украинец позвонил в скорую 47 тысяч раз и отправился в психбольницу
«На передовой ходили с украинцами бухать»
Ополченец ЛНР — о братании на фронте, лучших батальонах Киева и уголовниках в армии
На месте памятника Ленину в Киеве установили посвященную Майдану скульптуру
Все материалы
Экономика
Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок
Влетит в копеечку
Сколько стоят самые дорогие и редкие монеты мира
В России придумали способ вернуть беглых олигархов на родину
Играть по-белому
Почему предприниматели выбирают налог на профессиональную деятельность
Россиянам предсказали недоедание из-за экспорта
Унылая пора
90 лет назад случился крупнейший кризис в истории человечества. Его избежал только СССР
Миру предрекли избыток нефти
Все материалы
Силовые структуры
Российского полицейского уволили за фото сотрудников ФСБ с бандитами
«Почему вы, мрази, должны жить?»
Эта колония — самая суровая в России. Ее арестанты восстали против беспредела тюремщиков
Стало известно о задержании нового фигуранта дела о беспорядках в Москве
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Вора в законе Шошию обвинили в интриганстве и жестоко избили
«Здесь расстреливали невиновных, это жуткое место»
 
Стало известно о проблемах со здоровьем у расстрелявшего сослуживцев солдата
Все материалы
Наука и техника
Россию обвинили в начале военной операции по прорыву Фареро-Исландского рубежа
«Как сравнивать его с Гитлером?»
Военный преступник или жертва репрессий: кем на самом деле был адмирал Колчак
Россия обложилась «Подсолнухами» с трех сторон
Злой разум
Google достигла квантового превосходства. Это может обернуться глобальной катастрофой
У «контролирующего» Европу российского «Контейнера» нашли мертвую зону
По всем фронтам
Что стало с ядерным оружием России после распада СССР
Предсказана новая смертельная угроза человечеству
Все материалы
Спорт
Девушка-судья остановила матч ради фото с Кака
Чистилище для «святых»
Рекорд «Лестера», победа «Ливерпуля» и досадная ничья «Арсенала» — главные события тура АПЛ
Россия ответила на обвинения в незаконности получения ЧМ-2018
Евгения Медведева«Похоже, ее время прошло»
Медведева осталась без медали, Трусова побила мировой рекорд. Итоги этапа Гран-при
Однорукий российский боец захотел поединка с Макгрегором
Александра Албу«Cильная женщина должна уметь все»
Боец Александра Албу о зарплате в UFC, мужском внимании и горячих фото в Instagram
Руководящего командой с трона Марадону подняли на смех
Все материалы
Культура
Фадеев уволил всех артистов своего лейбла и раздал права на песни
Про животных и людей
Бунтующие подростки и отвязные пенсионеры: британское кино, которое стоит посмотреть
Умер актер Джон Уизерспун
«Не нужно обращаться с людьми как с челядью»
Иван Янковский о фильме «Текст», диалоге с властью и состоянии русского кино
Фанаты певицы из США пришли на ее концерт и проскандировали «Русские, вперед!»
Он вам не дракон
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
HBO отказался снимать приквел «Игры престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
Назван самый популярный у кибермошенников способ обмана россиян
Встроились в систему
Самых опасных хакеров мира засекли в России. Они крадут миллиарды, и их не остановить
В WhatsApp переложили ответственность за распространение вирусов на другую фирму
Товар лицом
Они могут продать все, что угодно. Для этого достаточно всего одного кадра
Первый канал исказил сюжет известной компьютерной игры и назвал ее «зомбирующей»
Голоса в голове
Эти люди расследуют леденящие душу убийства в одиночку. Им не нужна полиция
Переписка в соцсети выдала связь мужчины с бывшей и привела к разрыву
Все материалы
Ценности
Модель нашла неожиданную причину женской полноты и была поднята на смех
Рекламная кампания Alexander Wang's Fall 2017 От утепления до соблазнения
Почему мужчины бросили носить колготки и зачем они понадобились женщинам
Женщины выставили свои усы напоказ и призвали не стыдиться их
Его величество царь
Бассейн в Зимнем, яхты и драгоценности: как развлекался последний российский император
Самая молодая миллиардерша в мире оделась в стиле Playboy
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
Россияне с Lamborghini оказались в опасности
Все материалы
Путешествия
Туристка сорвалась со скалы и погибла на глазах возлюбленного
«В полдень тут гуляют или бешеные собаки, или сумасшедшие»
Как россиянин добрался до Занзибара и увидел его изнанку
Российские пляжи разочаровали туристов
Назад в Средневековье
От «русских» берегов до подземных пещер: что искать российскому туристу в Греции
Туристки выпили таблетки от расстройства желудка и умерли
«Это место изменит ваше сознание»
Когда-то на эти российские острова свозили заключенных. Теперь здесь можно отдохнуть
Открыта вакансия путешественника с зарплатой более двух миллионов рублей
Все материалы
Из жизни
Скорбящих на поминках случайно угостили кексом с гашишем
Крысиное царство
В этом месте люди прислуживают крысам. Все из-за страха быть проклятыми
Умерла признанная самым старым человеком планеты 123-летняя россиянка
«Причин для возвращения не видим»
История москвички, которая уехала в США вслед за супругом и не прогадала
Мужчина 13 лет играл в лотерею с одними и теми же числами и разбогател
Красота неземная
Как живет самая красивая девушка на планете
Женщина застукала супруга с подругой и хитроумно ему отомстила
Все материалы
Какой Kia Sportage стоит покупать после обновления
Отправляемся на корейском кроссовере на Байкал
Культовые «слепые» автомобили
Вспоминаем самые яркие модели эпохи машин со скрытыми фарами
Chery Tiggo 7
Месяц на кроссовере, в котором слово «китайский» уже не главное
Лучшие автомобильные ролики октября
Дюжина коубов, от которых округлятся глаза даже у японских стритрейсеров
Стало известно, в каких регионах России самые плохие дороги
Fiat Chrysler Automobiles и Peugeot ведут переговоры о слиянии
Появились подробности об электромобиле Mercedes-Benz EQC для России
Все материалы
Дом
Россиянам посоветовали жить на арендные доходы
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
Около Кремля нашли квартиру за три миллиарда рублей
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Квартиру Пушкина выставили на продажу в Санкт-Петербурге
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
В России запустят новый вид ипотеки
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Россия приготовилась реализовать во Вьетнаме проект госуслуг
В Белгородской области завершили первый этап нацпроекта «Цифровая экономика»
Все материалы