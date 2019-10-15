Корпорация МСП создала механизм для защиты бизнеса от проверяющих органов

Корпорация МСП запустила сервис обратной связи, позволяющий субъектам малого и среднего предпринимательства сообщать о результатах проверок и нарушениях, допущенных при их проведении. Соответствующий функционал доступен на портале Бизнес-навигатора МСП, сообщает пресс-служба корпорации.

Использование механизма позволит предпринимателям быть уверенным в том, что надзорные органы, в частности, Генеральная прокуратура, отреагируют на нарушения, допущенные проверяющими органами при организации и проведении проверок. Так как по итогам рассмотрения обращения предпринимателя, он будет в установленные сроки получать ответ по существу запроса от Генпрокуратуры РФ и (или) контрольно-надзорного органа.

Реализация механизма обратной связи также позволит получить сводно-аналитическую информацию о нарушениях со стороны контрольно-надзорных органов при проведении проверок предпринимателей, которая будет использоваться при подготовке предложений по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, в том числе на основе риск-ориентированного подхода.

Для того, чтобы воспользоваться «зеркальным реестром» необходимо зарегистрироваться на портале Бизнес-навигатора МСП.

В сообщении отмечается, что механизм, имеющий также название «зеркальный реестр», разработан Корпорацией МСП совместно с Генеральной прокуратурой, Министерством экономического развития при участии контрольно-надзорных органов, по поручению президента РФ.