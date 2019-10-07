Тюменских бизнесменов научат быть успешными

В Тюменской области на базе технопарка стартовал образовательный акселератор «Предпринимательство в действиях». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замдиректора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антона Машукова.

Образовательный акселератор запустили 7 октября. До 18 декабря на его площадке в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП) в России около 50 субъектов МСП сделают диагностику состояния своего бизнеса и повысят уровень компетенции своих работников.

По словам Машукова, в рамках проекта под руководством бизнес-тренеров бизнесмены научатся выявлять «узкие места», которые мешают развитию предприятия, научатся расширять рынки сбыта и быстро масштабировать бизнес.

Россия в рамках нацпроекта поставила перед собой задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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