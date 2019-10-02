В Воронежской области упало число проверок малого бизнеса

Число проверок малого и среднего бизнеса в Воронежской области за пять лет сократилось в пять раз. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замгенпрокурора России Николая Шишкина.

По его словам, количество проверок сократилось с 20 до четырех тысяч. «У нас практически сейчас не поступают в органы прокуратуры жалобы от предпринимателей. Я считаю, что эту ситуацию мы отрегулировали», — сказал он.

В мае уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов в докладе президенту представил индекс административного давления по регионам России. В нем Воронежскую область поместили в середину списка по количеству проверок, наложению штрафов и вынесению предупреждений.

Россия в рамках нацпроекта поставила перед собой задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!