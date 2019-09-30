Якутские фермеры получили миллионы рублей

В Якутии 39 начинающих фермеров получили грантовые средства на развитие бизнеса. Они выделены в рамках нацпроекта по развитию малого и среднего бизнеса в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальный информационный портал региона.

Победители конкурса получат гранты до четырех миллионов рублей, которые можно будет направить на создание и развитие фермерского хозяйства.

В основном победители планируют использовать средства на развитие животноводства, в частности, на покупку скота, сельхозтехнику и перерабатывающее оборудование.

Россия в рамках нацпроекта поставила перед собой задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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