В Югре откроют первые центры по поддержке малого бизнеса

Первые три центра «Мой бизнес» в Ханты-Мансийском автономном округе собираются открыть в декабре 2019 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замгубернатора Югры, директора департамента экономического развития региона Николая Милькиса.

По его словам, центры поддержки малого и среднего предпринимательства появятся в таких городах, как Нижневартовск, Сургут и Нягань.

Предполагается, что они будут оказывать более 400 услуг предпринимателям в режиме «одного окна». Благодаря запуску центров ожидается рост числа занятых в сфере малого бизнеса со 199 тысяч в 2018 году до 230 тысяч человек в 2024-м.

Россия в рамках нацпроекта поставила перед собой задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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