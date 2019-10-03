Россияне открестились от собственного бизнеса

Почти 58 процентов россиян не желают открывать собственный бизнес. Об этом говорится исследовании РАНХиГС, результаты которого поступили в «Ленту.ру».

Главной причиной низкого уровня потенциальной предпринимательской активности стали финансовые трудности. Более половины участников исследования заявили, что у них нет стартового капитала для открытия собственного дела. Почти столько же сослались на высокие налоги.

Треть россиян назвали основной трудностью бюрократию при получении различного рода разрешений и лицензий. Столько же отметили в качестве сдерживающих факторов конкуренцию со стороны других бизнесменов и отсутствие опыта и необходимых знаний.

По подсчетам исследователей, с 2001 года доля россиян, категорически отказывающихся открывать собственный бизнес, выросла на 13,9 процента. При этом повышение вовлеченности населения в малое и среднее предпринимательства (МСП) является одной из главных задач нацпроекта по развитию МСП в России.

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