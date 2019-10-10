Белгородская компания при поддержке Корпорации МСП запустила переработку мусора

В Белгородской области начал работу современный автоматизированный мусороперерабатывающий комплекс. Расположенный в моногороде Губкине комплекс в промышленную эксплуатацию запустила компания «Флагман» при финансовой поддержке Корпорации МСП.

Корпорация предоставила стартап-проекту гарантию в размере 375 миллионов рублей по кредиту МСП Банка на сумму 803 миллиона рублей по ставке 10,1 процента сроком на 7 лет. Кредит также обеспечен поручительством Белгородского гарантийного фонда на сумму 25 миллионов рублей.

Финансирование было предоставлено компании «Флагман» в 2018 году для реализации второго этапа проекта по созданию мусороперерабатывающего предприятия — строительства мусороперерабатывающего комплекса. Первый этап проекта — строительство полигона захоронения отходов площадью 23,8 гектара — завершен в декабре 2016 года.

«Если подходить к истории реализации данного проекта, то это ни что иное, как государственно-частное партнерство: частная инициатива, инвестиции от МСП Банка, участие Корпорации МСП во главе с Александром Браверманом, — отметил губернатор Белгородской области Евгений Савченко в ходе торжественной церемонии открытия производства. — Много сделала область за счет своих инвестиционных программ. Благодаря общим усилиям объект состоялся. Благодаря таким проектам объем перерабатываемых отходов к 2024 году достигнет 34 процентов».

По словам управляющего партнера компании «Флагман» Константина Подшивалова, комплекс будет перерабатывать до 250 тысяч тонн мусора в год. «Полученный в ходе сортировки стеклобой, различные виды макулатуры, металлолом, PET-флексы (переработанные пластиковые бутылки), пластиковый гранулят планируется выпускать в объеме до 14 тысяч тонн в год и реализовывать заказчикам для вторичного применения в производстве», — добавил он. По его словам, в ходе реализации проекта уже создано 200 рабочих мест, а в планах предприятия открыть дополнительно до 100 новых рабочих мест.

Применяемая технология переработки мусора позволяет извлекать более 90 процентов полезных фракций, находящихся в твердых коммунальных отходах, и уменьшать объем размещения отходов (хвостов) на полигоне минимум в два раза. На предприятии в ходе обработки мусор сортируется на три размерные фракции. С помощь современного магнитного и оптического оборудования отбирается цветной и черный металл, картон, бумага, стекло, полипропилен, полиэтилен и прессуется. Легко разлагающиеся отходы направляются на полигон для захоронения. Цикл сортировки занимает около 35 минут.

Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов отметил, что этот комплекс — плод работы сразу нескольких коллективов: это инициаторы проекта, руководство Белгородской области, Корпорация МСП, руководители местных органов исполнительной власти и МСП Банк. «Уверен, он сможет стать неким флагманом для развития подобных комплексов на других территориях», — отметил он.

По состоянию на 10 октября 2019 года субъекты МСП Белгородская область получили финансовую поддержку Корпорации МСП в объеме 13,4 миллиарда рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь средства на сумму более 21 миллиарда рублей.