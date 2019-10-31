Допуск самозанятых к закупкам позволит увеличить численность занятых в МСП

Допуск самозанятых предпринимателей к закупкам крупнейших компаний с госучастием повлияет на увеличение количества занятых в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) граждан. С таким мнением поделился с «Лентой.ру» генеральный директор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП) Александр Браверман.

Ранее правительство России приняло решение одобрить законопроект о допуске самозанятых к закупкам госкомпаний и крупнейших компаний с госучастием в рамках Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ), а также о распространении на них других льгот, доступных малому бизнесу. Сегодня заказчики отдают не менее 18 процентов своих закупок малому и среднему бизнесу — из них 15 процентов на прямых торгах.

«Решение, принятое правительством, в случае одобрения Федеральным собранием и подписания проекта президентом России, которое дает возможность самозанятым участвовать в закупках наравне с малым бизнесом, повлияет на увеличение численности занятых в сфере МСП. Также в совокупности доступ этой категории предпринимателей к льготным финансам и Бизнес-навигатору МСП позволит выполнить указ президента от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года", где в рамках профильного нацпроекта по МСП поставлена задача к 2024 году увеличить именно численность занятых в МСП с 19,2 до 25 миллионов человек», — отметил Александр Браверман.

Глава Корпорации МСП добавил, что и сами заказчики заинтересованы в работе с самозанятыми. По его словам, это подтверждает недавний опрос ВЦИОМа, проведенный с 11 по 29 апреля 2019 года для Корпорации МСП. Так, было опрошено 1,6 тысячи респондентов, которые потенциально могли бы стать самозанятыми, 166 самозанятых предпринимателей и 223 крупнейшие компании с госучастием в качестве возможных заказчиков. В рамках исследования была отмечена удовлетворенность самозанятых своими налоговыми ставками и неизменностью условий ведения своей деятельности в течение 10 лет, 52 процентов потенциальных самозанятых отметили снижение налоговых платежей как один из важных факторов при легализации.

«В ходе опроса, который мы провели при помощи ВЦИОМ, был выявлен значительный спрос на услуги самозанятых и со стороны крупнейших компаний с госучастием. Например, в телекоммуникационной отрасли есть спрос на услуги самозанятых по созданию системы мониторинга передачи данных, разработка веб-сервисов. В почтовой отрасли есть спрос на услуги самозанятых в сфере лизинга легковых автомобилей», — подчеркнул Александр Браверман.

Директор департамента закупочной деятельности компании «Россети» Юрий Зафесов согласился с главой Корпорации МСП, говоря «о спросе на услуги самозанятых со стороны заказчиков».

«Мы обязаны отдавать 18 процентов закупок малому бизнесу, но, как правило, у нас получается порядка 30 процентов. Мы довольны качеством работы поставщиков из сектора МСП, поэтому можем закупаться и больше. К слову, спрос на услуги самозанятых у нас, как заказчика, тоже есть. Нам интересны их услуги в сфере типографии и клининга», — говорит Юрий Зафесов.

По данным ФНС, сегодня статус самозанятых получили более 250 тысяч россиян. Специальный режим налогообложения для самозанятых действует с начала 2019 года в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Самозанятые платят налог по ставке 4 процента на доходы, полученные от физических лиц, и 6 процентов — на доходы от юридических лиц. В 2020 году правительство планирует распространить специальный налоговый режим для самозанятых на другие регионы.

