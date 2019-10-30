В Ульяновской области подготовят «серебряных» предпринимателей

В Ульяновской области стартовали бесплатные занятия, на которых предпринимательству обучают местных жителей старше 45 лет. Занятия проводятся в рамках реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства в России, пишет ТАСС.

По словам председателя совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства Руслана Гайнетдинова, участники проекта уже начали изучать основы предпринимательской деятельности. Позже студенты попробуют проработать свой собственный бизнес-проект. Руководить работой будут эксперты.

Чиновник добавил, что на занятиях участники смогут узнать, как работают предприятия, приобрести знания, необходимые для открытия собственного бизнеса, а также научиться основам электронной коммерции и маркетинга.

Россия в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» поставила перед собой задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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