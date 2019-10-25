Заказчики впервые смогут помочь деньгами поставщикам из малого бизнеса

Крупнейшие компании из числа заказчиков впервые получат возможность оказывать своим поставщикам из малого и среднего бизнеса финансовую, правовую и информационную поддержку. Это можно будет реализовать в рамках национального проекта, передает ТАСС.

В корпорации МСП уточнили, что такая помощь предпринимателям будет оказываться в рамках закупок по ФЗ-223 - закону «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». «Например, в рамках финансовой поддержки это могут быть гарантии и поручительства», — уточнили в корпорации. Форма поддержки и отбор предпринимателей будет определяться российским правительством.

Россия в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» поставила перед собой задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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