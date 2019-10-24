Предприниматели Крыма подадут заявки в первую Региональную лизинговую компанию

Предприниматели республики Крым смогут с декабря 2019 года подавать заявки в первую Региональную лизинговую компанию (РЛК). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Мы держим этот вопрос на контроле, потому что понимаем, как важна региональная лизинговая компания, которую ждет бизнес. Она станет толчком для развития малого и среднего предпринимательства», — так глава комитета Госсовета республики по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства Оксана Доброрез оценила важность нововведения для местных бизнесменов. До этого в Крыму своей лизинговой компании не было.

Россия в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» поставила перед собой задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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