В российским регионе откроют центр поддержки предпринимателей

Первый в Ставропольском крае центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес» откроется в конце 2019 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Открытие запланировано на декабрь. По данным местных властей, центр «обеспечит организацию оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства».

Ранее стало известно, что центр поддержки сельхозпроизводителей создан в Кузбассе. В частности, там занимаются бесплатным сопровождением бизнеса в сфере сельского хозяйства.

В России в рамках нацпроекта поставлена задача увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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