Российские бизнесмены смогут получить консультации онлайн

Российские бизнесмены смогут дистанционно пользоваться услугами центра «Мой бизнес». Такая возможность появится до конца 2019 года, пишет ТАСС со ссылкой на замдиректора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Ирину Орел.

«К концу года мы планируем наполнить сайт, онлайн-площадку, онлайн-платформу "Мой бизнес" всеми теми же мерами поддержки, которые существуют сейчас», — сказала она.

Центр «Мой бизнес» был запущен в России в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Благодаря ему до конца 2024 года Россия планирует увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек.

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