Смоленских бизнесменов научат подвигать себя за рубежом

Бизнесмены из Смоленской области смогут пройти бесплатное обучение методам продвижения продукции на зарубежный рынок. Обучение проведут в рамках программы «Экспортный форсаж» нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, пишет ТАСС.

Программа стартует в ноябре и состоит из шестидневных образовательных модулей, которые проводятся раз в две недели. Занятия пройдут на базе областного Центра поддержки экспорта. Первая группа уже сформирована — в нее вошли десять участников.

В ходе обучения бизнесмены освоят разработку бизнес-планов по выводу своей продукции на экспорт. Модули проводятся с периодичностью в две недели, бизнесменам также проведут консультации, помогут воспользоваться мерами поддержки для участия в экспортной деятельности.

Россия в рамках нацпроекта поставила перед собой задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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