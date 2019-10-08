В Северной Осетии появится центр поддержки бизнеса

В Северной Осетии в декабре 2019 года откроется центр «Мой бизнес». Он будет работать в рамках нацпроекта по развитию в России малого и среднего предпринимательства, пишет ТАСС.

Центр начнет работу во Владикавказе. В региональном Минэкономразвития сообщили, что он разместится в многоуровневом здании, которое специально перепрофилировано под новую структуру.

«Создаваемый в рамках нацпроекта, наш центр объединит на единой площадке все организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Рассчитываем, это придаст импульс развитию сферы малого и среднего бизнеса», — сказал начальник отдела поддержки предпринимательства министерства Отар Цаболов.

Россия в рамках нацпроекта поставила перед собой задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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