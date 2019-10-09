В центре «Мой бизнес» в Северной Осетии появится зона коворкинга для бизнесменов. Она откроется в рамках нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства, пишет ТАСС.

По словам начальника отдела поддержки предпринимательства Минэкономразвития региона Отара Цаболова, зона коворкинга будет предлагать предпринимателям услуги по льготной стоимости. Проект начнет работу в декабре 2019 года.

«Цены на услуги предпринимателям будут здесь ориентировочно в два раза ниже, чем в других структурах», — сказал Цаболов. Для оборудования коворкинга уже приобретен ряд профильных программ, в частности, для подготовки презентаций, работы дизайнеров и архитекторов, подготовки презентационных материалов, составления финансовой модели бизнес-проектов и «1С: Бухгалтерия».

Россия в рамках нацпроекта поставила перед собой задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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