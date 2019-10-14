В Чите появится центр поддержки малого бизнеса

В Чите до конца 2019 года откроется центр «Мой бизнес». Он объединит все институты поддержки малого предпринимательства, пишет ТАСС со ссылкой на исполнительного директора фонда поддержки малого предпринимательства Забайкалья Романа Шемякина.

Центр откроют в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса в России. В нем разместятся краевой фонд поддержки малого предпринимательства, гарантийный фонд Забайкальского края, местный микрофинансовый центр, региональная лизинговая компания, фонд развития промышленности Забайкалья, центры инновационной поддержки предпринимательства, инжиниринга, инноваций в социальной сфере, поддержки экспорта, молодежного инновационного творчества.

Помимо этого, на база центра «Мой бизнес» будут работать многофункциональный центр для бизнеса, аппарат бизнес-омбудсмена и общественная приемная для предпринимателей. По словам Шемякина, центр будет оборудован современными зонами ожидания и оказания услуг, «переговорками», а также конференц-залами.

Россия в рамках нацпроекта поставила перед собой задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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