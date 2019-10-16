В российском регионе создали центр поддержки предпринимателей-фермеров

Центр поддержки сельхозпроизводителей создан в Кузбассе по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Там занимаются бесплатным сопровождением бизнеса в сфере сельского хозяйства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Центр располагается в Кемерове. Там бизнесмены могут получить консультации юристов и экономистов. «На сегодня уже более 25 услуг, их число будет увеличиваться в зависимости от потребностей фермеров», — рассказала руководитель центра Татьяна Макаренко. На открытие центра было выделено 3,5 миллиона рублей, большая часть средств предоставлена из федерального бюджета.

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В России в рамках нацпроекта поставлена задача увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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