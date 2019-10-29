В Приамурье появился инкубатор для малого бизнеса

В Благовещенске начал работу бизнес-инкубатор, ориентированный на поддержку малого и среднего бизнеса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя бизнес-инкубатора Егора Дымова.

«Заходя к нам, предприниматель получает полностью оборудованное место работы: у него есть компьютер, интернет, связь, вся необходимая оргтехника», — сказал он. Кроме того, бизнесмен сможет получить консультации, которые помогут быстрее адаптироваться в бизнес-среде.

Бизнес-инкубатор начал работу в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства. На организацию его работы в 2019 году региональное Минэкономразвития выделило три миллиона рублей. По словам Дымова, уже создано десять рабочих мест для начинающих бизнесменов, зарегистрированы восьми резидентов.

Предпринимателям, которые хотят присоединиться к проекту, нужно зарегистрироваться с помощью заявки, которую рассмотрит комиссия. После ее одобрения он сможет бесплатно получить в бизнес-инкубаторе рабочее место на период до трех лет.

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