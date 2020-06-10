Российская область получит 95 миллионов рублей на поддержку бизнеса

Архангельская область получит более 95 миллионов рублей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом в среду, 10 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства российского региона.

Средства выделят из федерального бюджета, они будут направлены на оказание помощи бизнесу, пострадавшему в период пандемии.

«Целевое назначение федеральной поддержки — достижение результатов региональной составляющей нацпроекта. Главная задача — поддержать организации и предприятия, которые наиболее остро нуждаются в содействии в непростой экономический период», — указано в сообщении.

Уточняется, что благодаря такой поддержке предприниматели региона смогут оформить заем по ставке от 2,75 процента годовых в размере до 5 миллионов рублей сроком до трех лет.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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