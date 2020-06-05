Почти миллион российских предпринимателей получили субсидии на зарплаты

Почти миллион российских предпринимателей получили субсидии на выплату зарплат сотрудникам. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС) по итогам встречи замруководителя ведомства Светланы Бондарчук с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

«В течение мая территориальные подразделения ФНС приняли 1,215 миллиона заявлений на предоставление субсидий за апрель. Так, 956 тысяч заявителей признаны соответствующими всем критериям», — отметили в ФНС.

Уточняется, что заявители уже получили средства, суммарно был выдан 41 миллиард рублей.

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Российскому бизнесу оказываются всяческие меры поддержки в условиях пандемии коронавируса. С 1 июня начала действовать льготная программа кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства под 2 процента годовых для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения инфекции.

В мае банки начали выдавать компаниям беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам, а также предоставили предприятиям МСП возможность оформить кредитные каникулы. Кроме того, в стране отменили более 200 тысяч плановых проверок бизнеса в 2020 году, а внеплановые проверки должны будут согласовываться с Генпрокуратурой.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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