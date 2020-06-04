Российский бизнес получил кредиты по новой программе на 54 миллиарда рублей

Российский бизнес получил кредиты на 54 миллиарда рублей на выдачу зарплат сотрудникам. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании о ситуации в легкой промышленности с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Все, и малые предприятия, крупные предприятия, имеют доступ к программе кредитования на выдачу заработной платы под 2 процента с последующим списанием. Эта программа сейчас очень быстро стартанула», — отметил он.

Белоусов уточнил, что суммарно принято заявок на более чем 100 миллиардов рублей.

1 июня в России по предложению президента Путина начала действовать льготная программа кредитования бизнеса под 2 процента годовых для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения инфекции. Таким образом, в случае, если предприниматель получил кредит и в течение полугода сохранил 90 процентов рабочих мест, государство обязуется полностью выплатить задолженность. В случае, если сохранены были лишь 80 процентов рабочих мест, то государство выплатит половину кредита и процентов по нему.

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Российскому бизнесу оказываются всяческие меры поддержки в условиях пандемии коронавируса. Помимо новой льготной программы, банки в мае начали выдавать компаниям беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам, а также предоставили предприятиям МСП возможность оформить кредитные каникулы. Кроме того, в стране отменили более 200 тысяч плановых проверок бизнеса в 2020 году, а внеплановые проверки должны будут согласовываться с Генпрокуратурой.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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