На поддержку московского бизнеса выделят еще десятки миллионов рублей

Малому и среднему бизнесу Москвы выделят 288 миллионов рублей субсидий. Об этом во вторник, 2 июня, сообщается на официальном портале мэра столицы.

«Были одобрены 174 заявки. В связи с высоким спросом на получение финансовой помощи от города планируется запуск нового этапа приема документов по всем востребованным видам поддержки», — приводятся на сайте слова главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

По данным ведомства, лишь за прошедшую неделю было принято более 40 заявок от столичных компаний.

Ранее, 26 мая, Фурсин сообщал о 127 одобренных заявках. Сумма выплат по ним должна была составить 2020 миллионов рублей. В целом ведомство предоставляет 13 видов субсидий для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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