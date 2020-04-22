Московским предпринимателям помогли с кредитами на фоне коронавируса

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы помог столичным предпринимателям получить кредиты на 5,9 миллиарда рублей за первый квартал 2020 года. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, передает ТАСС.

«В первом квартале 2020 года столичные предприниматели привлекли у кредиторов более 5,9 миллиарда рублей под поручительства фонда», — уточнил Фурсин, отметив, что чаще всего кредиторами выступали Сбербанк, Промсвязьбанк и МСП Банк.

Он напомнил, что на фоне распространения коронавируса в России фонд проводит реструктуризацию задолженности с увеличением сроков договоров поручительства до полугода без проведения дополнительного финансового анализа.

Как пояснили в департаменте, подать заявку на поручительство можно в онлайн-режиме. При этом в первоочередном порядке рассматриваются заявки на реструктуризацию текущих кредитов, обеспеченных поручительствами.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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