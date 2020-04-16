Московский бизнес поддержат десятками миллиардов рублей

Московский бизнес получит от городских властей в качестве поддержки 45 миллиардов рублей. Об этом сообщил 16 апреля заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на брифинге в Информационном центре по ситуации с коронавирусом (ИЦК), передает ТАСС.

«Прямые меры поддержки, которые уже приняты в рамках трех пакетов, составляют порядка 45 миллиардов рублей. Это касается и отсрочек по налоговым платежам, и прямых выплат из бюджета в адрес пострадавших компаний», — отметил он.

По словам Ефимова, в отношении каждой компании решение будет приниматься индивидуально. Заммэра подчеркнул, что власти видят, какие отрасли бизнеса пострадали сильнее всего в период пандемии коронавируса.

Как напомнил Ефимов, накануне, 15 апреля, в рамках третьего пакета мер поддержки МСП было принято решение по субсидированию процентных ставок для субъектов малого предпринимательства. «Мы понимаем, что этот сектор нашей экономики больше всех пострадает от складывающейся ситуации», — заключил он.

Ранее сообщалось, что российские банки уже выдали бизнесу беспроцентные кредиты на сумму около 500 миллионов рублей. Благодаря этим средствам предприятия смогут сохранить рабочие места и выплачивать сотрудникам заработную плату во время пандемии.

Поддержка предпринимателей предусмотрена в том числе нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!