На поддержку бизнеса в российском регионе потратят 91 миллион рублей

На поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) в Якутии планируется потратить дополнительно 91 миллион рублей из резервного фонда местного правительства. Об этом во вторник, 21, апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб в российском регионе.

«Указом главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева утверждены дополнительные меры поддержки МСП, включая субсидирование на конкурсной основе части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в размере ключевой ставки ЦБ РФ на оплату в 2020 году процентов по привлеченным кредитам и лизинговым платежам», — указано в сообщении.

15 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить новые меры поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

В Якутии, по последним данным, выявлено 116 подтвержденных случаев заражения коронавирусом выздоровели 16 пациентов.

Российские банки с 8 апреля начали выдавать бизнесу беспроцентные кредиты, чтобы предприятия могли выплачивать зарплату сотрудникам во время пандемии коронавируса. Размер выдаваемых предприятиям МСП средств определяется при учете численности сотрудников и минимального размера оплаты труда в расчете на шесть месяцев.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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