На поддержку бизнеса в российском регионе потратят три миллиарда рублей

На поддержку ставропольского бизнеса в период распространения коронавируса потратят около трех миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Ставропольского края Сергея Крынина.

«На предоставление налоговых преференций — около 1,5 миллиарда рублей будет предоставлено на гарантии для санаторно-курортного комплекса, также 300 млн рублей направляем на докапитализацию Фонда микрофинансирования», — отметил он.

Кроме того, предполагается снизить в российском регионе до 1 процента налог на имущество для отраслей, которые пострадали во время пандемии, и предпринимателей, которые платят налог на имущество, рассчитанный от кадастровой оценки. Также власти намерены снизить до минимальных значений ставки по упрощенной системе налогообложения.

Как заявил ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, правительство запретит отключать малый и средний бизнес от коммунальных услуг даже при наличии у них задолженности по платежам. По его словам, погасить задолженности можно будет в рассрочку. Эта мера также принята в связи с распространением коронавирусной инфекции, из-за чего бизнес оказался в тяжелом положении.

Кроме того, российские банки с 8 апреля начали выдавать бизнесу беспроцентные кредиты, чтобы предприятия могли выплачивать зарплату сотрудникам.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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